أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار.. زيادة أسعار حديد التسليح بنسبة 10%.. ومصير الرئيس الجديد لصندوق مصر السيادي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة مع ترقب الأوضاع في الشرق الأوسط

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس متراجعة، مع ترقب الأوضاع في الشرق الأوسط، إذ أغلق مؤشر ستوكس Stoxx 600 على انخفاض بنسبة 1%.

وتداولت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية باللون الأحمر، إذ انخفضت أسهم مواد البناء بنسبة 2%، مقارنة بأسهم النفط والغاز التي احتفظت بالمكاسب، حيث أنهت اليوم الخميس بارتفاع بنسبة 0.3%.

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البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر

كشفت أحدث تقارير البنك المركزي حول الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري من عام 2024 إلى 46,736.7 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024.

وبذلك يكون الاحتياطي النقدي من العملة “الدولار” قد تزايد خلال عام بنحو أكثر من 10 مليارات دولارا، خاصة وأن صافي الاحتياطات الدولية في ذات الفترة من العام الماضي 2023 كان يصل 34,970.0 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023.

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بنك مصر يرفع حد تمويل "إكسبريس للمشروعات الصغيرة" إلى 5 ملايين جنيه

أعلن بنك مصر عن إطلاق خدمة "إكسبريس تسهيلات" انطلاقا من حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أفضل لعملاء المشروعات الصغيرة؛ والذي يُمكن عملاء المشروعات من تمويل العمليات التجارية اليومية حتى 5 ملايين جنيه، وذلك لتغطية النفقات قصيرة الأجل مما يساعد على الاستقرار المالي لمشروعاتهم.

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الأسهم الأمريكية، انخفاض مؤشر داو جونز خلال تعاملات الخميس

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس في وول ستريت، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، المقرر صدوره صباح الجمعة، إضافة إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

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تراجع الذهب وارتفاع الدولار في الأسواق العالمية

أسعار الذهب اليوم، انخفضت أسعار الذهب بنحو 0.7% ليصل سعر الأونصة إلى 2,641.05 دولار، مع ارتفاع مؤشر الدولار، إذ ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. معززًا بانخفاض الجنيه الإسترليني والين الياباني.

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أسعار النفط تقفز بعد تصريحات «بايدن» بشأن دراسة الهجوم على منشآت طاقة إيرانية

أسعار النفط اليوم، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا؛ وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هل تدعم الولايات المتحدة توجيه إسرائيل ضربة لمنشآت النفط الإيرانية؟.

وقال «بايدن» ردًا على هذا السؤال: «نحن نناقش ذلك».

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توقعات بزيادة أسعار حديد التسليح بنسبة 10% بداية من الأسبوع المقبل

تترقب السوق المحلية زيادة في أسعار حديد التسليح بنسب تتراوح تصل إلى 10% وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، جراء الارتفاع الذي شهدته اليوم الخميس بورصة شنغهاي في أسعار المواد الخام للحديد بنسبة تتجاوز 10%.

زيادة 10% في أسعار الحديد في الدول الخليجية

وفي أعقاب إعلان أسعار المواد الخام ببورصة شنغهاي، أعلنت غالبية المصانع الخليجية زيادة أسعار منتجها النهائي من حديد التسليح بنسب تتراوح ما بين 8 و10%.

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البنوك تقود انخفاضات الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم

وسط ترقب للرد الإسرائيلي على هجوم إيران، سجلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعات خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أبرز التعاملات خلال جلسة اليوم في أسواق الخليج

ونستعرض أبرز التعاملات خلال جلسة اليوم في أسواق الخليج؛ في السطور الآتية:

بورصة السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملاته خلال جلسة اليوم الخميس متراجعًا بنسبة 0.72%، وذلك بضغط رئيسي من قطاع البنوك، إذ تراجعت أسهم 163 شركة مدرجة بنهاية التعاملات.

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انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

أسعار الطماطم اليوم، سجل سعر الطماطم البلدي انخفاضات ملحوظة في الأسواق وخاصة سوق الجملة، الذي واصلت الطماطم فيه انخفاض سعرها لليوم الثالث على التوالي، فيما استقرت أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

انخفاض سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 27.6 جنيه للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 10 و40 جنيهًا للكيلو.

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البورصة تربح 49 مليار جنيه في جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

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وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مؤشرات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بنهاية العام المالي 23 /2024، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين؛ لاستعراض نتائج عدد من المشروعات والملفات التي تعمل عليها الوزارة.

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المشاط تكشف مصير الرئيس الجديد لصندوق مصر السيادي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن صندوق مصر السيادي يتبع مجلس الوزراء، وسوف يتم اختيار الرئيس الجديد من خلال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن ملف الطروحات لا يوجد فيه جديد حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء من الأمور المتعلقة به.

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الإحصاء: معلم لكل 27 تلميذا في مصر للعام الدراسي 2023-2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بيانًا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذي اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافًا من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم في التنمية.

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المشاط: معدل النمو الاقتصادي سجل 2.4% خلال الربع الرابع من 2023-2024

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الربع الرابع من 2023 /2024، سجل معدل نمو 2.4%، ليصل معدل النمو السنوي 2.4%، تأثرا بالصدمات الخارجية المتعددة.

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من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة للحكومة عن استثمار مجموعة بنوك في إحدى المشروعات العمرانية الجديدة، والتي يصل قيمة القرض المتاح للمشروع نحو 10 مليارات جنيه.

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا في الأسواق اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024؛ إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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