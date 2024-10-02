الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

انفراجة في أزمة الطماطم.. تراجع الأسعار بقيمة 10 جنيهات.. عروض الباعة الجائلين السبب.. و«الأورجانيك» تصل لـ 71 جنيها

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، واصل سعر الطماطم انخفاضه في الأسواق الشعبية وفي عدد من السلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ وهذا فيما يخص الطماطم البلدي، كما استقرت أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية؟

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق، وأسباب الانخفاضات، وهل يواصل سعر الطماطم الانخفاض؛  خلال السطور الآتية:

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

الباعة الجائلون يبيعون الطماطم بسعر 15 جنيهًا في المناطق الشعبية

في البداية شهدت عدد من المناطق الشعبية تجول باعة جائلين لبيع الطماطم بسعر 15 جنيهًا للكيلو، مما أثار حالة من الارتياح والتفاؤل بين المواطنين بأن أسعار الطماطم في طريقها للانخفاض.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الطماطم في الأسواق الشعبية

وخلال جولة «فيتو» في عدد من الأسواق الشعبية؛ رصدت انخفاض أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

الطماطم تراجعت 15 جنيهًا خلال أسبوع

وبسؤال التجار في الأسواق، أوضحوا أن أسعار الطماطم تراجعت خلال أخر أسبوع انخفاضات تراوحت ما بين 10 و15 جنيهًا في أسواق الخضار، وذلك مع بدء طرح بشائر عروة أكتوبر التي مع ارتفاع درجات الحرارة؛ ساعدت في نضج الطماطم أبكر من موعدها بأيام قليلة.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 استمرار خفض أسعار الطماطم لتصل لمعدلاتها الطبيعية سريعًا

وأضافوا أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا سيساهم في استمرار خفض أسعار الطماطم لتصل لمعدلاتها الطبيعية سريعًا، مع زيادة الكميات المعروضة منها خلال الفترة المقبلة.

 حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، فيتو

سعر كيلو الطماطم سيصل لـ 10 جنيهات في هذا الموعد

ومن جهته؛ كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات إعلامية موعد انخفاض أسعار الطماطم بعد ارتفاعها الجنوني في الأسواق ليصل سعر الكيلو  إلى 50 جنيهًا، موضحًا أن سعر كيلو الطماطم سينخفض لـ 10 جنيهات خلال شهر نوفمبر المقبل.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

2.5 جنيه انخفاضًا في سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية

لبداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم انخفاضًا بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

40 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق الشعبية وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 28.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 انخفاض أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 14 و18 جنيهًا، لتواصل انخفاضها لليوم الثاني على التوالي.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم البلدي تسجل 50 جنيهًا في السلاسل الغذائية

 وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم الشيري والاورجانيك في السلاسل الغذائية

  1. وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو.
  2. بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 70 جنيهًا للكيلو.
  3. بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.
  4. بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا. فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو.
  5. وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.
txt

انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، تعرف على التفاصيل

txt

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى خشابي تسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

‬زكى‭ ‬قدرة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬القصابين:‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬لحمة‭ ‬أكلها‭ ‬المواطن‭ ‬فى‭ ‬العيد‭ ‬كانت‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بـ75‭ ‬جنيه‭!‬

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الليمون بسوق العبور

أبرزها الطماطم والبطاطس، انخفاض أسعار 6 أنواع من الخضراوات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والبطاطس والثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والبامية والليمون في سوق العبور

الأكثر قراءة

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة سرقة موبايل

مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح لموسم 2024/ 2025

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

قرار جديد من بيراميدز بشأن مصير إبراهيم عادل

منوعات

المزيد

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوات الحصول على الواجبات المدرسية إلكترونيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية