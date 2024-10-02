بعد القصف الصاروخي الإيراني لإسرائيل.. تراجعات جماعية في البورصات الخليجية.. أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وهبوط المعدن الأصفر

تأثرت أسواق النفط والذهب البورصات العربية تأثرًا متباينا؛ بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على أثر الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني، وترقب الرد الإسرائيلي وفقًا لتعهدات بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل.

ليكون رد طهران: “إن أي رد سيقابل بدمار واسع النطاق”، الأمر الذي أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقًا، مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل.

فيما حدد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء.

ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

وسجلت أسعار النفط ارتفاعات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ أدت الهجمات الإيرانية إلى دعم أسعار النفط، وذلك لأن إيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجًا رئيسيًا للنفط في المنطقة.

أسعار النفط تواصل الصعود

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال جلسة أمس الثلاثاء، وواصل النفط وتيرة الصعود اليوم الأربعاء.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى 74.62 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.6% مسجلة 70.95 دولار للبرميل.

اجتماع تحالف أوبك+ اليوم لمراجعة السوق

وفي نفس السياق تعقد لجنة وزارية من أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء اجتماعًا لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة.

ومن المقرر أن يرفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بنحو 20 دولارًا خلال تعاملات اليوم

وعن سوق الذهب اليوم؛ انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024؛ بأكثر من 20 دولارًا، بالتزامن مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات مسؤولي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

تراجع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7%

وفيما يخص التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% إلى 2672 دولارًا للأونصة.

تمسك الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع اليوم الأربعاء

وعلى صعيد آخر؛ تمسك الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع اليوم الأربعاء؛ بالرغم مع قلق المستثمرين بشأن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط؛ التي من شأنها ارتفاع الدولار، بأن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

هبوط البورصات العربية مع تصاعد حدة التوترات

أما أسواق المال في الدول العربية وخاصة دول الخليج؛ فسجلت تراجعات ملحوظة خلال تداولات اليوم الأربعاء مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

أبرز مؤشرات البورصات العربية اليوم الأربعاء

وعن أبرز مؤشرات البورصات العربية اليوم الأربعاء خلال افتتاح التداولات؛ فجاءت كالتالي:

بورصة السعودية

سجلت المؤشرات السعودية وتاسي تراجعات جماعية عند مستويات أقل من 12200 نقطة.

بورصة قطر

تراجع مؤشر بورصة قطر مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء عند مستويات أقل من 10600 نقطة

بورصة الكويت

انخفض المؤشر الأول الكويتي بنحو 1% عند 7650 نقطة.

بورصة الإمارات

تراجع مؤشر سوق دبي بأكثر من 1% إلى 4416 نقطة.