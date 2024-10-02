تأثرا باشتعال أوضاع المنطقة، البورصة تواصل الهبوط في منتصف التعاملات
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بضغط الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.30% عند مستوى 31464 نقاط، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% عند مستوى 38737 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.36% عند مستوى 13636 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% عند مستوى 7566 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 19743 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند مستوى 3122 نقطة.
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