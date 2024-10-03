البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر

كشفت أحدث تقارير البنك المركزي حول الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري من عام 2024 إلى 46,736.7 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024.

وبذلك يكون الاحتياطي النقدي من العملة “الدولار” قد تزايد خلال عام بنحو أكثر من 10 مليارات دولارا، خاصة وأن صافي الاحتياطات الدولية في ذات الفترة من العام الماضي 2023 كان يصل 34,970.0 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023.

اجتماع البنك المركزي

تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر المقبل برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله.

ويعد الاجتماع القادم هو السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لتحديد ومناقشة أسعار العائد في البنوك.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.