الأسهم الأمريكية، انخفاض مؤشر داو جونز خلال تعاملات الخميس
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس في وول ستريت، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، المقرر صدوره صباح الجمعة، إضافة إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
حركة المؤشرات خلال جلسة تداول اليوم في البورصة الأمريكية
وعن حركة المؤشرات خلال جلسة تداول اليوم في البورصة الأمريكية، فجاءت كالآتي:
- انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 138 نقطة أي بنحو 0.3%.
- ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.1%.
- ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.4%، مدعومًا بارتفاع سهم Nvidia بأكثر من 2%.
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