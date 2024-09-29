الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

نص أمر إحالة عاطل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي للمحاكمة

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

أمرت نيابة النزهة، بإحالة عاطل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك والجهات المرخص لها قانونا على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام عاطل بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من 10 آلاف دولار أمريكى.

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نيابة النزهة النقد الأجنبى السوق المصرفية قسم شرطة النزهة

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