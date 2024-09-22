يتحدث عن 1% من السكان، خبير اقتصادي يرد على ملياردير إماراتي بشأن الفقاعة العقارية بمصر

علق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بشأن الفقاعة العقارية في مصر، التي أثارها العبار، والتي نفى فيها وجود فقاعة عقارية في مصر.

خبير اقتصادي يرد على العبار بشأن الفقاعة العقارية

وأوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يتحدث عن 1% من السكان في مصر، ليؤكد هاني توفيق أنه همه ينصب على 99% من سكان مصر.

وطالب هاني توفيق باهتمام المعنيين ببحث الصناديق العقارية، والتي وصفها بأنها الحل الجذري لكل الأطراف، للخروج من الفقاعة العقارية.

الفقاعة العقارية في مصر، فيتو



وقال الخبير الإقتصادي هاني توفيق في رده على الملياردير الإماراتي محمد العبار بشأن الفقاعة العقارية: "العبار: "لا فقاعة عقارية فى مصر". حضرتك وباقى القطاع تتحدثون عن ١٪ من السكان، وأنا همى فى الـ ٩٩٪ الأخرى."

ووجه هاني توفيق رسالة للمسئولين قائلًا: " فى انتظار إهتمام المعنيين، لبحث الصناديق العقارية كحل جذرى لكافة أطراف المنظومة."

فكرة الصناديق العقارية لحل أزمة العقارات

وعندما سأله أحد متابعيه عن "فكرة الصناديق العقارية، وأنها فكرة مطروحة من فترة، ولكن قوانين الشهر العقاري وإثبات الملكية تقف حائلًا في تنفيذها."

الوحدات العقارية المتاحة في مصر، فيتو

فأجابه هاني توفيق قائلًا: "عند حضرتك حل آخر يفض الاشتباك بين هيئة المجتمعات العمرانية ومبانيها المهجورة، ومديونيتها الكارثية، والمعدومة لبنوك الحكومة، ومشكلة الشباب اللى مش قادر يشترى شقق يتزوج فيها!"

العبار ينفي وجود فقاعة عقارية بمصر

جدير بالذكر أن رجل الأعمال والملياردير الإماراتي محمد العبار نفى، خلال لقاء خاص مع "CNBC عربية"، وجود فقاعة عقارية في مصر، وقال إن مستويات العرض والطلب في القطاع العقاري، وعدم وجود إقراض بنكي للمشترين يؤكد عدم حدوث فقاعة عقارية.

الملياردير الإماراتي محمد العبار، فيتو



كما أكد رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، اعتزامه استثمار ملياري دولار في مصر خلال العام الحالي والعام المقبل، كاشفًا عن اهتمامه بفرص الاستثمار في مناطق بالبحر الأحمر في مصر.

