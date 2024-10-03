تراجع الذهب وارتفاع الدولار في الأسواق العالمية
أسعار الذهب اليوم، انخفضت أسعار الذهب بنحو 0.7% ليصل سعر الأونصة إلى 2,641.05 دولار، مع ارتفاع مؤشر الدولار، إذ ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. معززًا بانخفاض الجنيه الإسترليني والين الياباني.
ترقب قرارات السياسة النقدية ساهم في انخفاض أسعار الذهب
وجاءت خسائر المعدن النفيس بعد ترقب المتداولون لتيسيرات جديدة في السياسة النقدية من بنك إنجلترا، بينما حذر رئيس وزراء اليابان من اتخاذ بلاده قرارًا برفع أسعار الفائدة.
أسعار الذهب خلال تداولات اليوم في السوق العالمي
وعن التداولات، سجل سعر الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2,645.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:30 مساءً في لندن، بانخفاض يقدر بـ 40 دولارًا عن أعلى مستوى له الشهر الماضي.
كما انخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
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