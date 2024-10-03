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اقتصاد

الإحصاء: معلم لكل 27 تلميذا في مصر للعام الدراسي 2023-2024

معلم لكل 27 تلميذ
معلم لكل 27 تلميذ في مصر للعام الدراسي 2023-2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الخميس  بيانًا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذي اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافًا من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم في التنمية.

ومن أهم المؤشرات بالنسبة لمصر ما يلي: 
• التعليم قبل الجامعي:

-  1.055 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي (عام - فني - أزهر) يقومون بالتدريس لعدد 28.5 مليون تلميذ خـلال عــام 2023 /2024، مقابـل 1.099 مليون معلم خـلال عــام 2022 /2023.


-  804.6 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.459 مليون تلميذ عام 2023 /2024، مقابل 830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022 /2023.


-  118 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.199 مليون تلميذ عام 2023 /2024، مقابل 128.4 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022 /2023.


-  132.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.851 مليون تلميذ خلال عام 2023/2024، مقابل 140.4 ألف معلم خلال عام 2022 /2023.


التعليم ما قبل الابتدائي

 

-  63.5 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 59.8 ألف معلم بالتعليم العام، 3.7 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.5 مليون تلميذ (منهم 1.3 مليون تلميذ بالتعليم العام، 210.5 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024.


متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم. 


وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (56) تلميذ بالتعليم الأزهري

التعليم الابتدائي


- 469.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 406.3 ألف معلم بالتعليم العام، 63.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ 15.2 مليون تلميذ (منهم 13.6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.6 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024.

 
 متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (34) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (44) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (25) تلميذ بالتعليم الأزهري.


• التعليم الإعدادي


-  265 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 230.1 ألف معلم بالتعليم العام، 34.9 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 6.7 مليون تلميذ (منهم 6.1 مليون تلميذ بالتعليم العام، 570.7 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024. 


متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (27) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (36) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (16) تلميذ بالتعليم الأزهري.


• التعليم الثانوي 

-  121.1 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 91.4 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 29.7 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.7 مليون تلميذ (منهم 2.2 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 439.9 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024.


متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (24) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (35) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (15) تلميذ بالتعليم الأزهري.


-    118 ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.2 مليون تلميذ خلال عام 2023/2024.


متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (19) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (46) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم.
• التعليم المجتمعي* والتربية الخاصة 


-    7.8 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 142.4 ألف تلميذ خلال عام 2023/2024.

 


متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (63) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (3) تلاميذ لكل معلم بالتعليم المجتمعي.


-    9.2 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 47 ألف تلميذ خلال عام 2023/2024.


متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (5) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الغربية العدد الأكبر حيث بلغ (6) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم بمدارس التربية الخاصة.

* التعليم المجتمعي او مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يُوفَر لكل الاطفال (6-14) سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات في المناطق النائية.

 

المؤشرات العالمية: -

وأشارت التقديرات العالمية إلى الحاجة إلى 44 مليون معلم ومعلمة في عام 2023. "منظمة اليونسكو "

الإحصاء: 14.6% نسبة المشتغلين من إجمالي المسنين 2023

الإحصاء: أسوان تتصدر قائمة أعلى معدل زواج خلال 2023

 

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اليوم العالمي للمعلم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للتعليم قبل الجامعي

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