انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

أسعار الطماطم اليوم، سجل سعر الطماطم البلدي انخفاضات ملحوظة في الأسواق وخاصة سوق الجملة، الذي واصلت الطماطم فيه انخفاض سعرها لليوم الثالث على التوالي، فيما استقرت أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 27.6 جنيه للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 10 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ فتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 7 و15 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 50 جنيهًا؛ وتراوح سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه إلى 307 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 63 جنيهًا للكيلو.