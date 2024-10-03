الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

توقعات بزيادة أسعار حديد التسليح بنسبة 10% بداية من الأسبوع المقبل

توقعات بزيادة أسعار
توقعات بزيادة أسعار حديد التسليح

تترقب السوق المحلية زيادة في أسعار حديد التسليح بنسب تتراوح تصل إلى 10% وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، جراء الارتفاع الذي شهدته اليوم الخميس بورصة شنغهاي في أسعار المواد الخام للحديد بنسبة تتجاوز 10%.

زيادة 10% في أسعار الحديد في الدول الخليجية

وفي أعقاب إعلان أسعار المواد الخام ببورصة شنغهاي، أعلنت غالبية المصانع الخليجية زيادة أسعار منتجها النهائي من حديد التسليح بنسب تتراوح ما بين 8 و10%.

وتأتي الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الخام مدفوعة بقيام 3 من أكبر المدن الصينية بتخفيف القيود على شراء المنازل، مما عزز توقعات الطلب في أكبر مستهلك في العالم لمكونات صناعة الصلب.

وتوقع عدد من التجار والمنتجين المحليين إتجاه أسعار حديد التسليح للصعود في تعاملات الأحد المقبل بنسب قد تصل إلى 10% وذلك في الوقت الذي توقفت فيه عدد من المصانع عن الإنتاج والتعامل على منتجاتها لحين استقرار الأسعار.

وشهدت أسعار حديد التسليح ثباتًا ملحوظًا على مدار الشهرين الماضيين، مسجلةً في المتوسط نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع في ظل تراجع ملحوظ في معدلات الطلب.

 

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