بنك مصر يرفع حد تمويل "إكسبريس للمشروعات الصغيرة" إلى 5 ملايين جنيه

أعلن بنك مصر عن إطلاق خدمة "إكسبريس تسهيلات" انطلاقا من حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أفضل لعملاء المشروعات الصغيرة؛ والذي يُمكن عملاء المشروعات من تمويل العمليات التجارية اليومية حتى 5 ملايين جنيه، وذلك لتغطية النفقات قصيرة الأجل مما يساعد على الاستقرار المالي لمشروعاتهم.

خدمة "إكسبريس تسهيلات" تتميز بسهولة ومرونة فترة السداد

وتتميز خدمة "إكسبريس تسهيلات" بسهولة ومرونة فترة السداد، حيث تتيح الخدمة للعملاء السحب أو الإيداع لمبلغ التسهيل في أي وقت لتناسب كافة احتياجاتهم ويتم احتساب العائد المدين على المبلغ المستخدم فقط، كما يمكن للعملاء التقديم على التسهيل أونلاين والحصول عليه خلال 5 أيام عمل بأبسط الإجراءات والمستندات وذلك تبعا للأحكام المنظمة لذلك.

وحرصا من البنك علي تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة لتوسيع أعمالهم، فقد تم زيادة الحد الائتماني لمنتجي تمويل ومرابحة إكسبريس للمشروعات الصغيرة أونلاين ليصبح 5 ملايين جنيه مصري بدلًا من 2 مليون جنيه، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قد أطلق مؤخرًا منصة "إكسبريس مشروعات"؛ والتي تعتبر الأولى من نوعها في السوق المصرفي المصري، وتتيح المنصة معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات سواء الخدمات المالية التي تتضمن كافة أنظمة تمويل المشروعات، أو الخدمات غير المالية لمساعدة عملائنا في تطوير وإدارة مشروعاتهم، وتهدف المنصة إلى تقديم تجربة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

هذا ويسعى البنك دائمًا لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملائه بما يسهم في توفير الوقت والجهد على العملاء، ويقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، ويعمل بنك مصر دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى حرصًا على تلبية احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.