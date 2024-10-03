المشاط تكشف مصير الرئيس الجديد لصندوق مصر السيادي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن صندوق مصر السيادي يتبع مجلس الوزراء، وسوف يتم اختيار الرئيس الجديد من خلال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن ملف الطروحات لا يوجد فيه جديد حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء من الأمور المتعلقة به.
وأوضحت أن التوقعات بخصوص معدلات النمو الاقتصادي للدولة تختلف بشكل مستمر، نتيجة الصراعات والتحديات الجيوسياسية التي تتأثر بها الدولة مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
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