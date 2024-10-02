الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا في الأسواق اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024؛ إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 77 إلى 78 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.9 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 92 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

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استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

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