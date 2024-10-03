الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المشاط: معدل النمو الاقتصادي سجل 2.4% خلال الربع الرابع من 2023-2024

رانيا المشاط، فيتو
رانيا المشاط، فيتو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الربع الرابع من 2023 /2024، سجل معدل نمو 2.4%، ليصل معدل النمو السنوي 2.4%، تأثرا بالصدمات الخارجية المتعددة.

وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن قناة السويس سجلت انخفاضا بنسبة 30% خلال نفس الفترة نتيجة اضطرابات البحر الأحمر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار اقتصاد اخبار المحافظات رانيا المشاط وزيرة التخطيط رانيا المشاط معدل النمو الاقتصادي

مواد متعلقة

خبراء اقتصاد يوضحون المكاسب والخسائر من التحول للدعم النقدي.. تقديم دعم يناسب الأسعار، وعدم الدراسة يضيع حق المواطنين

الديون المصرية تجاوزت الحدود الآمنة.. خبراء اقتصاد: مصر ثاني أكبر مقترض في العالم.. وهذه أبرز آليات حل الأزمة الفترة المقبلة

المشاط: زيادة التجارة البينية بين دول إفريقيا يحفز النمو الشامل والمستدام

وزيرة التخطيط: نتطلع إلى الانتقال بالعلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أرحب

الليرة التركية تتراجع إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار

المعهد القومي للحوكمة وكلية ثندر بيرد يوقعان بروتوكول تعاون

بقيمة مليار يورو، مصر توقع الشريحة الأولى ضمن آلية دعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي

المشاط: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

تعيين وزير المالية السابق في منصب كبير بصندوق النقد، ومعيط يكشف التفاصيل

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

شاركت في يونيو 67 وأكتوبر 73.. الفرقة 36 الإسرائيلية المنضمة إلى الهجوم البرى على لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية