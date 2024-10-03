المشاط: معدل النمو الاقتصادي سجل 2.4% خلال الربع الرابع من 2023-2024
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الربع الرابع من 2023 /2024، سجل معدل نمو 2.4%، ليصل معدل النمو السنوي 2.4%، تأثرا بالصدمات الخارجية المتعددة.
وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن قناة السويس سجلت انخفاضا بنسبة 30% خلال نفس الفترة نتيجة اضطرابات البحر الأحمر.
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