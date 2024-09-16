الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصات الخليجية تستعد لقرارات الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بارتفاعات جماعية

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، إنه استهلت تداولات البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع  تفاؤلا بقرب خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

ففي المملكه العربية السعودية 

 

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة0.01%وهي تقدر ب 2نقطة ليصل الي 11894نقطه وسط قيم تداول تصل إلي 6مليار ريال

وفي الكويت

تباين أداء المؤشرات بينما تواجد مؤشر الكويت 50في المنطقة الحمراء  حيث انخفض بنسبة 0.85%وهي تقدر ب 53 نقطة ليصل إلي 6009 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار

 

وفي الإمارات

تواجدت المؤشرات في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.40%وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 4398 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبه 0.51%وهي تقدر ب 48 نقطة ليصل الي 9398 نقطة  بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم للأسواق في نهاية جلسة التداول.

تذبذب وتراجع للمؤشرات، ترقب المستثمرين لـ أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على أداء البورصات الخليجية

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات جلسة نهاية الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اداء المؤشرات أسعار الفائدة الأمريكية أداء البورصات الخليجية الدوريات العالمية العربية السعودية الفائدة الأمريكية تراجع للمؤشرات

مواد متعلقة

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

الرئيس والرغيف.. السيسي يرفع سعره لـ 20 قرشا.. ناصر سعى إلى تأمينه.. والسادات فشل في تحريكه.. ومبارك فعلها مرتين

أحمد ماهر: أحلم بتجسيد «الحسين».. ولست شيعيًا وأحب الصوفية.. وأحمد مظهر أستاذي.. وتجربة مسرح مصر فاشلة ( حوار )

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات منتصف الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم: هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وتراجع الأعلاف.. وقفزة تاريخية بالصادرات الهندسية خلال 4 أشهر

رئيس الوزراء: الاستعانة في ملف الدعم النقدي بـ"الحوار الوطني".. سداد 20% من متأخرات الشركاء الأجانب.. وتحريك أسعار الكهرباء والخبز الفترة المقبلة

حصاد مايو، شهر ارتفاع أسعار السلع واستفزاز المواطنين

الأكثر قراءة

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

ads

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية