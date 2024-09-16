البورصات الخليجية تستعد لقرارات الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بارتفاعات جماعية
قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، إنه استهلت تداولات البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع تفاؤلا بقرب خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
ففي المملكه العربية السعودية
ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة0.01%وهي تقدر ب 2نقطة ليصل الي 11894نقطه وسط قيم تداول تصل إلي 6مليار ريال
وفي الكويت
تباين أداء المؤشرات بينما تواجد مؤشر الكويت 50في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.85%وهي تقدر ب 53 نقطة ليصل إلي 6009 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار
وفي الإمارات
تواجدت المؤشرات في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.40%وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 4398 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبه 0.51%وهي تقدر ب 48 نقطة ليصل الي 9398 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم للأسواق في نهاية جلسة التداول.
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