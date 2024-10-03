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اقتصاد

هبوط النفط إلى 50 دولارا، أوبك ترد على تقرير وول ستريت جورنال

منظمة الدول المصدرة
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فيتو

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نفيًا قاطعًا أمس الأربعاء ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن مسؤولين بالمنظمة أفادوا للصحيفة بتراجع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل وأكدت هذه مزاعم غير دقيقة ومضللة تماما.

وذكرت «أوبك» أن «المزاعم التي نسبتها الصحيفة الأمريكية إلى مسؤولين في أوبك بإن أسعار الخام قد تنخفض إلى 50 دولارًا للبرميل في حالة عدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المخفضة لا أساس لها من الصحة».


أوضحت في بيانها أنه لم يعقد أي مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي كما لم تجر أي مكالمة أو مؤتمر عبر الفيديو منذ اجتماع أوبك بلس الأخير في 5 سبتمبر.

وأكدت أن تلك «التصريحات المزعومة المنسوبة إلى مصادر لم يتم الكشف عن هويتها تفتقر إلى أي مصداقية وهي ملفقة تماما».

وذكرت «أوبك» أن اجتماعاتها سواء كانت شخصية أو عبر الهاتف «تعقد بشكل متواصل بطريقة مدنية ومحترمة لذلك من المقلق للغاية أن تنشر صحيفة وول ستريت جورنال مثل هذا التقرير الذي لا يفتقر إلى النزاهة والاحترافية الصحافية فحسب بل يظهر أيضًا تجاهلًا صارخًا للاحترام الواجب لوزراء اوبك بلس».


وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن أسعار النفط ما زالت تتراوح حول أقل من 75 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقد أجبرت الأسعار الضعيفة أعضاء "أوبك+" على تأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهرين بعد اجتماع افتراضي عقد الشهر الماضي، حتى ديسمبر. 

وكانت المجموعة قد اتفقت في الأصل في يونيو على البدء في تخفيف التخفيضات الطوعية في أكتوبر.

 

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