البنوك تقود انخفاضات الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم

وسط ترقب للرد الإسرائيلي على هجوم إيران، سجلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعات خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أبرز التعاملات خلال جلسة اليوم في أسواق الخليج

ونستعرض أبرز التعاملات خلال جلسة اليوم في أسواق الخليج؛ في السطور الآتية:

بورصة السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملاته خلال جلسة اليوم الخميس متراجعًا بنسبة 0.72%، وذلك بضغط رئيسي من قطاع البنوك، إذ تراجعت أسهم 163 شركة مدرجة بنهاية التعاملات.

بورصة قطر

كما تصدرت البنوك قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بالسوق القطري؛ إذ تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.96%، وذلك مع انخفاض أسعار 70% من الأسهم المتداولة بالسوق.

بورصة الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة، أيضًا تراجع أداء معظم الأسهم المتداولة؛ إذ تراجع مؤشر سوق أبوظبي الرئيسي بأكثر من 1%، وهبط مؤشر بورصة دبي 0.9%.

بورصة البحرين

بينما سجل مؤشر البحرين العام تراجعًا طفيفًا بلغ 0.1%، مع انخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.