الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

المشاط: الدولة حصلت على تمويلات ميسرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات

جانب من اللقاء -
جانب من اللقاء - فيتو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الدولة حصلت على تمويلات ميسرة بقيمة 40 مليار دولار على مدار الأربع سنوات الأخيرة، من المؤسسات وجهات التمويل الدولية.

 

وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن المرحلة الثانية من المبادرة الحكومية حياة كريمة سوف تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

 

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