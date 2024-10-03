المشاط: محفظة التمويل التنموي الميسر وصلت إلى 28 مليار دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن محفظة التمويل التنموي الميسر وصلت حتى الآن الى حوالي 28 مليار دولار حتى الآن.
وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن الدولة تسعى لزيادة حجم التمويلات التنموية خلال الفترة المقبلة، لأنها لا تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة لأنها طويلة الأجل.
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