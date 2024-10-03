الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

المشاط: محفظة التمويل التنموي الميسر وصلت إلى 28 مليار دولار

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فيتو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن محفظة التمويل التنموي الميسر وصلت حتى الآن الى حوالي 28 مليار دولار حتى الآن.

وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن الدولة تسعى لزيادة حجم التمويلات التنموية خلال الفترة المقبلة، لأنها لا تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة لأنها طويلة الأجل.

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