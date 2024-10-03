من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة للحكومة عن استثمار مجموعة بنوك في إحدى المشروعات العمرانية الجديدة، والتي يصل قيمة القرض المتاح للمشروع نحو 10 مليارات جنيه.

رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد تمويل مشروع عمراني جديد

وكشف هاني توفيق أن مساهمة القطاع العقاري إلى الناتج المحلي في مصر ضعف متوسطها العالمي، متسائلًا عن المسئول، فيما وصفه بـ "هذه المهزلة".

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في رسالته التي وجهها للحكومة: "الأذان فى مالطا: ٨ بنوك تدبر ١٠,٣ مليار جنيه لمشروع عمرانى جديد!".

وحذر هاني توفيق الحكومة في رسالته فقال: "سبق وقلنا أن نسبة مساهمة القطاع العقارى إلى الناتج المحلى فى مصر ضعف متوسطها العالمى، فمن المسئول عن استمرار هذه المهزلة!".



وتساءل هاني توفيق عن دور وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري والبرلمان لاستجواب الحكومة عما وصفه بـ "هذا الطوفان العقاري"

8 بنوك تمنح 10 مليارات جنيه تمويل لمشروع عمراني

جدير بالذكر أن تحالف مصرفي يضم ثمانية بنوك، وقع قرضًا مشتركًا طويل الأجل بقيمة تصل إلى 10.3 مليار جنيه مع إحدى الشركات العقارية، بهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع عمراني جديد يقام في مصر.



ويضم التحالف المصرفي، الذي وقع لمنح قرضًا مشتركًا، عدد من البنوك المصرية والعربية، حيث وضف هذا التمويل بأنه "التمويل أكبر"، من حيث الحجم يتم منحه للشركات العاملة بالقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري في السوق المصري، بحسب بيان التحالف.

يذكر أن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، قد ذكر في تصريحات إعلامية سابقة أن "صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي."