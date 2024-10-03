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اقتصاد

أسعار النفط تقفز بعد تصريحات «بايدن» بشأن دراسة الهجوم على منشآت طاقة إيرانية

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

أسعار النفط اليوم، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا؛ وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هل تدعم الولايات المتحدة توجيه إسرائيل  ضربة لمنشآت النفط الإيرانية؟.

وقال «بايدن» ردًا على هذا السؤال: «نحن نناقش ذلك».

قفزة في أسعار النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي

ليسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا يقدر بـ 5.5% ليقترب من 74 دولارًا للبرميل، في حين صعد سعر خام برنت متخطيا مستوى 77 دولارًا.

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