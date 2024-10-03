الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة مع ترقب الأوضاع في الشرق الأوسط

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس متراجعة، مع ترقب الأوضاع في الشرق الأوسط، إذ أغلق مؤشر ستوكس Stoxx 600 على انخفاض بنسبة 1%.

وتداولت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية باللون الأحمر، إذ انخفضت أسهم مواد البناء بنسبة 2%، مقارنة بأسهم النفط والغاز التي احتفظت بالمكاسب، حيث أنهت اليوم الخميس بارتفاع بنسبة 0.3%.

انخفاض أسهم السيارات

وكما انخفضت أسهم السيارات بنسبة 2.17% بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي بشأن فرض تعريفات جمركية تصل إلى 45% على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وانخفض سهم ستيلانتيس بنسبة 4%، بينما انخفض سهم فولفو بأكثر من 3%. كما تراجع سهم بورشه ورينو.

وفي أنحاء أوروبا، انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.9%.

كما انخفض مؤشر FTSE100 البريطاني بنحو 0.1%.

وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.32%.