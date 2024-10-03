الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الطماطم تتراجع 3 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق..
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 18 جنيهًا
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 إلى 11 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 17 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

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الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

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