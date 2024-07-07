أخبار مصر: حسم مصير رغيف الخبز، تفاصيل القبض على حسام حبيب، مفاجأة جديدة بشأن وفاة أحمد رفعت، عمرو موسى يكشف خطة إسرائيل الخبيثة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين: سيكون هناك تعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات بهدف تنقية وتنقيح البيانات للتأكد من مستحقي الدعم لعمل تصميم صحيح للدعم.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

أعلن قطاع النقل البحري العمل تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة حارة مصحوبة بارتفاع في الأمواج الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، أنه تلقى ما يقرب من 50 مكالمة من أجل منعه من الظهور ببرنامج إبراهيم فايق على قناة إم بي سي.

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه ليس هناك حديث عن سياسة دولية أو إقليمية إلا بذكر مسئولية وسياسة الولايات المتحدة، لأنها الدولة الأعظم والأقوى وصاحبة التأثير الأساسي وليس أي دولة أخرى، متابعًا: «نطالب بالاتزان السياسي لوجود انحياز مطلق لدولة الاحتلال».

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، على تصريحات الضغوط التي تحدث عنها الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، وذلك بعد رسالة من شقيقه محمد رفعت.

أعرب صالح جمعة، لاعب الكرخ العراقي، عن حزنه لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر أمس السبت بعد صراع مع المرض.

اتخذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات جريئة منذ اليوم الأول لتوليه مهام عمله في الوزارة.

وكان أبرز تلك القرارات الاستغناء عن كل موظف تجاوز سن المعاش وتم المد له في عهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والسابق، ومن بينهم عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وتعيين موظفة بدلا منه.

يتساءل عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى وخارجها عن إجازة رأس السنة الهجرية 2024.

وأعلن المركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن غرة شهر محرم 1446 هجريا فلكيًا اليوم الأحد 7 يوليو 2024

فجر نادر شوقي، وكيل الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل بأن الأخير تعرض لضغوط، نتج عنها تدهور حالته الصحية.

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

كشف قانون التصالح في مخالفات البناء عن عدد من شروط قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع التى تضمنها القانون.

فجر نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المتسبب في تدهور حالته الصحية الأمر الذي أودى بحياته فجر أمس السبت.

أقدم رجل في الهند، على عض ثعبان حتى الموت، بعدما هاجمه في منطقة نائية.

ووفقا لمجلة "نيوزويك" فإن الرجل البالغ من العمر 35 عاما تعرض لهجوم من قبل الثعبان أثناء تأديته مهامه في منطقة غابات بالقرب من مدينة نوادة في ولاية بيهار

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية التي لا تزال محتلة حتى الآن، حتى تتوسع إسرائيل وتحكم هذه الأراضي من النهر حتى البحر، موضحا أن العدوان مختلف بكل أنواعه، سواء في الضفة الغربية أو في القدس.

قرر مجلس إدارة البورصة بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية.

سلم المطرب حسام حبيب بعض الصور والفيديوهات التي تثبت موقفه القانوني للنيابة، بعد اتهامه بالاعتداء على طليقته شيرين عبد الوهاب وإصابتها إصابات بالغة.

استُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال، لمنزل بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

سجلت أسعار المانجو في أسواق الفاكهة انخفاضا ملحوظا، بالتزامن مع زيادة المعروض من المانجو في الأسواق.

وتستعرض«فيتو» أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فضلًا عن سعر المانجو في الأسواق الشعبية وفقًا لجولة ميدانية وأيضًا وفقا لما رصدته البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية:

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: «إسرائيل تريد أن تكون ممتدة من النهر إلى البحر ولا تريد الفلسطينيين وتريد التخلص من جموع الشعب الفلسطيني وتريد من يساعدها في هذا الأمر، ومصر لن تساعد في هذا أبدا، ومن الجانب الإنساني فتحت مصر أبوابها لإدخال المساعدات الإنسانية».

أفاد مسئولون روس بأن حريقا اندلع في وقت متأخر السبت بعد حادث في خط أنابيب للغاز بالقرب من قرية فينوجرادنوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

تستمع نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، في اتهامه بالتعدي عليها.

تنطلق اليوم الأحد، على الأراضي الفرنسية، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المُبكرة، وذلك بعدما انطلقت في أقاليم ما وراء البحار، أمس السبت.