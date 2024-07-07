الخميس المقبل إجازة بالبورصة بمناسبة رأس السنة الهجرية

قرر مجلس إدارة البورصة بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية.

تداولات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.

البورصة، فيتو

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة، فيتو

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.