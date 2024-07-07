الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

اندلاع حريق في خط أنابيب غاز بشبه جزيرة القرم

حريق في جزيرة القرم،
حريق في جزيرة القرم، فيتو

جزيرة القرم ، أفاد مسئولون روس بأن حريقا اندلع في وقت متأخر السبت بعد حادث في خط أنابيب للغاز بالقرب من قرية فينوجرادنوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

وأضافوا أن الحريق امتد إلى غابة قريبة وقطع الغاز عن منتجع ألوشتا وأكثر من عشر مستوطنات.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية عبر تطبيق الرسائل تيليجرام "لا يوجد تهديد للمنطقة المأهولة بالسكان".

وذكر مسؤولون عينتهم روسيا في شبه جزيرة القرم في وقت متأخر أمس السبت على تطبيق تيليجرام أن إمدادات الغاز انقطعت عن ألوشتا، وهي مدينة يسكنها حوالي 30 ألف شخص، و14 مستوطنة مجاورة.

لا إصابات


وقالت إدارة شبه جزيرة القرم التي عينتها روسيا على تيليغرام "بعد أن يحترق الغاز في الأنابيب بالكامل، ستبدأ أعمال الترميم".

وذكرت وكالات روسية نقلا عن مسؤولين أنه لم تقع إصابات. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الحريق التهم مساحة تبلغ نحو 1500 متر مربع

ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي أدى إلى الحريق.

 

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