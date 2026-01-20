السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

18 حجم الخط

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وكان في استقبال الرئيس عند الوصول محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية بالاتحاد السويسري.

