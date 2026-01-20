من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

18 حجم الخط

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث كان في استقبال الرئيس عند الوصول محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية بالاتحاد السويسري.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

وسوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سوف يلتقي، على هامش أعمال المنتدى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

ونرصد أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس كالتالي:

- دافوس 2015: كانت المشاركة الأولى للرئيس السيسي، حيث عرض ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة ودعا العالم للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مؤكدا على عودة مصر كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي.

دافوس 2018 و2019: ركزت مصر خلالهما على عرض الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى مثل "قناة السويس وقطاع الطاقة،مع التأكيد على دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

دافوس 2023: شاركت مصر بوفد رفيع المستوى ركز على ملفات التحول الأخضر وسبل تعزيز استثمارات الهيديروجين الأخضر ومخرجات قمة المناخ بشرم الشيخ (COP27)

- 2025 شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث ركزت النقاشات حينها على التعاون في العصر الذكي وجذب الاستثمارات في الطاقة الخضراء والتحول الرقمي

