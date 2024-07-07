نادر شوقي: جالي 50 مكالمة عشان مطلعش وأقول حقيقة ما حدث لـ أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت، كشف نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، أنه تلقى ما يقرب من 50 مكالمة من أجل منعه من الظهور ببرنامج إبراهيم فايق على قناة إم بي سي.

وقال وكيل أحمد رفعت وهو غارق في البكاء لقناة "MBC مصر 2": جالي حوالي 50 مكالمة يا إبراهيم وأنت عارف عشان مجيش وأقول الحقيقة بس أنا مبسوط عشان قلت الحقيقة وريحت أحمد".

وتابع: "أحمد كان بيسألني كل شوية مش عارف أجاوبه أحمد كان تايه محدش سأل عليه من الكبار ولا عبره كان نفسه يتقدر مش يتم تجاهله بالشكل ده أحمد معملش فلوس من كرة القدم.

من المتسبب في وفاة أحمد رفعت ؟

وكشف وكيل أحمد رفعت لقناة "MBC مصر 2" أن نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا" برئاسة أحمد دياب ووزارة الشباب والرياضة المتسبب الرئيسي في وفاة أحمد رفعت.

وأوضح شوقي أن فيوتشر أنهى الاتفاق مع نادي الوحدة الإماراتي، وكان لا يحق له قانونيا الخروج من البلاد وأن فيوتشر تقاضي ٥٠٠ ألف دولار.

وتابع نادي شوقي: "تصريح السفر الذي استخرجه مسئولو نادي فيوتشر لأحمد رفعت من وزارة الشباب والرياضة تصريحات لمدة ٣ أشهر كمعايشة هل يعقل لاعب عنده ٢٩ سنة يخرج معايشة وهم متفقون على انتقاله للوحدة لمدة عام ازاي؟

وتابع: "أحمد معملش حاجة من الكرة الوحدة الإماراتي كان السبيل وفرصته لعمل فلوس وضيعوا عليه الفرصة دي وكانوا سبب إنه اتاخد للتجنيد والسجن.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية لمدة ٢٩ يوم.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

ووافته المنية فجر أمس السبت بعد تدهور حالته وإصابته بأزمة قلبية.