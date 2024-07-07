الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادر شوقي: جالي 50 مكالمة عشان مطلعش وأقول حقيقة ما حدث لـ أحمد رفعت

نادر شوقي وأحمد رفعت،
نادر شوقي وأحمد رفعت، فيتو

وفاة أحمد رفعت، كشف نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، أنه تلقى ما يقرب من 50 مكالمة من أجل منعه من الظهور ببرنامج إبراهيم فايق على قناة إم بي سي.

وقال وكيل أحمد رفعت وهو غارق في البكاء لقناة "MBC مصر 2": جالي حوالي 50 مكالمة يا إبراهيم وأنت عارف عشان مجيش وأقول الحقيقة بس أنا مبسوط عشان قلت الحقيقة وريحت أحمد".

وتابع: "أحمد كان بيسألني كل شوية مش عارف أجاوبه أحمد كان تايه محدش سأل عليه من الكبار ولا عبره كان نفسه يتقدر مش يتم تجاهله بالشكل ده أحمد معملش فلوس من كرة القدم.

من المتسبب في وفاة أحمد رفعت ؟

وكشف وكيل أحمد رفعت لقناة "MBC مصر 2" أن نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا" برئاسة أحمد دياب ووزارة الشباب والرياضة المتسبب الرئيسي في وفاة أحمد رفعت.

وأوضح شوقي أن فيوتشر أنهى الاتفاق مع نادي الوحدة الإماراتي، وكان لا يحق له قانونيا الخروج من البلاد وأن فيوتشر تقاضي ٥٠٠ ألف دولار.

وتابع نادي شوقي: "تصريح السفر الذي استخرجه مسئولو نادي فيوتشر  لأحمد رفعت من وزارة الشباب والرياضة تصريحات لمدة ٣ أشهر كمعايشة هل يعقل لاعب عنده ٢٩ سنة يخرج معايشة وهم متفقون على انتقاله للوحدة لمدة عام ازاي؟

وتابع: "أحمد معملش حاجة من الكرة الوحدة الإماراتي كان السبيل وفرصته لعمل فلوس وضيعوا عليه الفرصة دي وكانوا سبب إنه اتاخد للتجنيد والسجن.

وفاة اللاعب أحمد رفعت 

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية لمدة ٢٩ يوم.
وغادر أحمد رفعت المستشفى، في أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، ليبقى تحت الملاحظة في منزله.
وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

ووافته المنية فجر أمس السبت بعد تدهور حالته وإصابته بأزمة قلبية.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادر شوقي احمد رفعت وفاة اللاعب احمد رفعت وكيل اعمال الراحل أحمد رفعت

مواد متعلقة

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

الدوري المصري، البنك الأهلي يواصل انتصاراته ويخطف فوزا صعبا من زد

الدوري المصري، تعادل سلبي بين البنك الأهلى وزد في الشوط الأول

بامبو يقود تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة زد فى الدورى

أوفا يقود تشكيل إنبي بمواجهه سموحة بالدوري المصري

محطات في رحلة أحمد رفعت من واقعة الإسكندرية إلى وفاته.. الأطباء نجحوا في إنقاذ حياته بعد توقف قلبه.. واللاعب يؤكد تعرضه لضغوط في آخر لقاء تليفزيوني

كان فيلسوفا، إمام محمدين يتحدث عن علاقته باللاعب الراحل أحمد رفعت

رحلة أحمد رفعت القصيرة في الملاعب والحياة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

أحمد دياب يرد على شقيق أحمد رفعت ويكشف دور رابطة الأندية في أزمة اللاعب

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

وزير التموين يحسم مصير رغيف الخبز (فيديو)

حسام حبيب أمام النيابة: كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب

منوعات

المزيد

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية