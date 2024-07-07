نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت، فجر نادر شوقي، وكيل الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل بأن الأخير تعرض لضغوط، نتج عنها تدهور حالته الصحية.

وأكد وكيل أحمد رفعت لقناة "MBC مصر 2": "بداية الأزمة، أن أحمد رفعت تم عرضه على نادي الوحدة الإماراتي، وكان لا يحق له قانونيا الخروج من البلاد".

تفاصيل أزمة أحمد رفعت

وواصل: "مجلس إدارة مودرن فيوتشر السابق، برئاسة أحمد دياب، أكد أن جميع التصريحات الخاصة بسفر رفعت انتهت.. لكن هذا لم يحدث في الحقيقة".

وواصل: "أحمد رفعت انتقل لنادي الوحدة الإماراتي، وتفاجأ بعد ذلك بأن خروجه من مصر أصبح غير قانوني.. رفعت أكد لي أنه لا يريد السفر، إلا بعد الاطمئنان على جميع التصاريح.. لكن مجلس الإدارة أكد أن جميع الأوراق صحيحة، وأحمد دياب قال لي إن سفره قانوني".

وشدد: "رفعت جلس في المنزل 3 أسابيع بالإمارات، والوحدة فسخ تعاقده مع اللاعب، كما أن رابطة الأندية تجاهلته منذ يوم سقوطه في الملعب حتى موته.. أتقدم باعتذار لأحمد رفعت، لأنني رفضت أن يتحدث عبر القنوات التلفزيونية، وأنا محمل بمسئولية تجاهه".

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.وغادر أحمد رفعت المستشفى، في أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، ليبقى تحت الملاحظة في منزله.وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.