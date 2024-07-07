وزير التموين يحسم مصير رغيف الخبز (فيديو)

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين: سيكون هناك تعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات بهدف تنقية وتنقيح البيانات للتأكد من مستحقي الدعم لعمل تصميم صحيح للدعم.

تكليف السيسي لوزير التموين الجديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أول تكليف من الرئيس السيسي لي كان متعلقا بالسيطرة على الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه، وإعادة هيكلة وزارة التموين من الداخل سيساعد على تقديم خدمة متميزة.

وزير التموين يتخلص من المستشارين

ولفت: وجهنا الشكر لعدد من المستشارين داخل وزارة التموين الذين تخطوا سن المعاش ولابد من فسح المجال للمختصين والشباب.

وعد وزير التموين بشأن رغيف الخبز

وأشار إلى أنه يعد بالعمل على تحسين جودة رغيف الخبز المدعم بعد زيادة سعره من خلال تشديد الرقابة على المخابز.