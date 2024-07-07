الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القاهرة تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الأحد 7-7-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 - 7 - 2024

حالة الطقس غدا الأحد 7-7-2024 في الإسماعيلية


ويسود طقس شديدة الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 36

القاهرة: المحسوسة: 38

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 36

6 أكتوبر المحسوسة:  38

بنها: الصغرى 25 والعظمى  36

بنها المحسوسة: 38

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 15 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  38

الإسماعيلية: المحسوسة:  40

السويس: الصغرى 23 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 41

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

اسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

الأقصر: المحسوسة: 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41

أسوان: المحسوسة: 42


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم الأحد حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 - 7 - 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 7-7-2024 فى مصر

تحذير من الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

نادر شوقي: جالي 50 مكالمة عشان مطلعش وأقول حقيقة ما حدث لـ أحمد رفعت

نادر شوقي يكذب أحمد دياب ويكشف المتسبب في وفاة أحمد رفعت

صالح جمعة: أعلم من قام بإيذاء أحمد رفعت

حجم تلفيات استوديو حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد مشاجرة فيلا التجمع

ضبط 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بسبب مبلغ مالي في سوهاج

النعومي تسجل 100 جنيه، تعرف على أسعار المانجو في المحال التجارية

حماقي عن حفله في بورسعيد: أوقات لا تنسى

منوعات

المزيد

لا تملك مؤهلات علمية، من هي أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

عبد الله الأزهري: لو أراد أحد أن يحفظ عليه ماله وأهله فليكثر من الصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية