حجم تلفيات استوديو حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد مشاجرة فيلا التجمع

سلم المطرب حسام حبيب بعض الصور والفيديوهات التي تثبت موقفه القانوني للنيابة، بعد اتهامه بالاعتداء على طليقته شيرين عبد الوهاب وإصابتها إصابات بالغة.

حجم تلفيات استوديو حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وكشف الفيديو الذي سلمه حسام حبيب للنيابة أثناء الاستماع إلى أقواله عن حجم التلفيات التي لحقت بالاستوديو الخاص بهما، والتلفيات كالآتي زجاج باب الاستوديو بالإضافة إلى تمزيق جدران عازل الصوت بالإضافة إلى كسر الشاشة الموجودة بالاستوديو وتكسير المنضدة

وتستمع نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، في اتهامه بالتعدي عليها.

وأكد حسام حبيب أنه لم يعتدَ على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأنها هي من قامت بتحطيم محتويات الشقة.

وحصلت “فيتو” على بعض الصور الخاصة بالواقعة

حسام حبيب: كنت بدافع عن بنت شيرين عبد الوهاب

وقال حسام: «أنا مكنتش أتخيل أكون طرف في الخناقة.. بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبد الوهاب بسبب حاجة حصلت، وأنا اتدخلت أفض مشاجرة بينهم».

وطلب حسام حبيب من النيابة استدعاء ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها حول واقعة الضرب.

من جانبه، أكد ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تواصل الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب ولن تتنازل عن المحضر ضد طليقها.

وأكد قنطوش، لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث، على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالقاهرة تباشر التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس ضد طليقها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبط المطرب حسام حبيب بعد قيامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب بمنطقة التجمع.

وكشف مصدر أمنى تفاصيل القبض على حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، قائلا: النيابة العامة حققت في بلاغ تعدي المطرب حسام حبيب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل فيلا بالتجمع الخامس، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المطرب حسام حبيب للتحقيق معه.

واتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب، طليقها المطرب حسام حبيب بسرقة دولارات من حقيبتها بعد التعدي عليها.

وأشار المصدر أن شيرين عبدالوهاب اتهمته أيضًا بسرقة تليفونها الخاص بسبب الخلاف على ملكية استديو، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت في فجر اليوم عندما حضرت المجني عليها إلى قسم شرطة التجمع الخامس والدماء تسيل منها بغزارة.. وشكت من تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.

وأشار المصدر إلى أن شيرين أصيبت في رأسها وقدمها وعينها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم عمل تقرير طبي لها.

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت محضر بقسم التجمع الخامس ضد طليقها المطرب حسام حبيب بعد التعدي عليها بالضرب داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من المطربة شيرين عبدالوهاب مفاده احتجازها وتعذيبها على يد طليقها حسام حبيب داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وقالت شيرين في محضر الشرطة أن طليقها قام بضربها مما تسبب فى إصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين، كما أصيبت بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.