الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

رجل يعض ثعبانا، فيتو
رجل يعض ثعبانا، فيتو

أقدم رجل في الهند، على عض ثعبان حتى الموت، بعدما هاجمه في منطقة نائية.

ووفقا لمجلة "نيوزويك" فإن الرجل البالغ من العمر 35 عاما تعرض لهجوم من قبل الثعبان أثناء تأديته مهامه في منطقة غابات بالقرب من مدينة نوادة في ولاية بيهار.

كما أفادت صحيفة "إنديا توداي"، بأن الثعبان هاجم لوهر فيما كان نائمًا، فردَّ بفعل سريع وأمسك الثعبان وعضه مرتين حتى الموت.

ونقلت الصحيفة لوهر قوله: "في قريتي، هناك اعتقاد بأنه إذا عضك ثعبان، فيجب عليك عضه مرتين لتحييد السم".

وعقب الحادثة، نُقل لوهر إلى المستشفى بواسطة زملائه، وجرى تقديم العلاج اللازم له، من خلال مضاد للسم، وخضع للمراقبة طوال الليل، وبعد أن استجاب للعلاج بشكل جيد، أُخرج من المستشفى في اليوم التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهند ثعبان الموت بيهار

مواد متعلقة

مصرع شاب بلدغة ثعبان في إهناسيا ببني سويف

وجدوها بكامل ملابسها، لحظة العثور على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ضخم (فيديو)

أمريكية تتخلص بشجاعة من ثعبان اقتحم حفل زفاف شقيقتها

مصرع شاب بلدغة ثعبان أثناء دراس محصول القمح بالفيوم

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

نادر شوقي: جالي 50 مكالمة عشان مطلعش وأقول حقيقة ما حدث لـ أحمد رفعت

نادر شوقي يكذب أحمد دياب ويكشف المتسبب في وفاة أحمد رفعت

صالح جمعة: أعلم من قام بإيذاء أحمد رفعت

حجم تلفيات استوديو حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد مشاجرة فيلا التجمع

ضبط 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بسبب مبلغ مالي في سوهاج

النعومي تسجل 100 جنيه، تعرف على أسعار المانجو في المحال التجارية

حماقي عن حفله في بورسعيد: أوقات لا تنسى

منوعات

المزيد

لا تملك مؤهلات علمية، من هي أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

عبد الله الأزهري: لو أراد أحد أن يحفظ عليه ماله وأهله فليكثر من الصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية