عمرو موسى يكشف خطة إسرائيل الخبيثة ويوجه رسالة للقادة العرب بشأن التطبيع
أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية التي لا تزال محتلة حتى الآن، حتى تتوسع إسرائيل وتحكم هذه الأراضي من النهر حتى البحر، موضحا أن العدوان مختلف بكل أنواعه، سواء في الضفة الغربية أو في القدس.
خطة إسرائيل للاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية
وأوضح «موسى» مع الإعلامية أمل الحناوي خلال لقائه ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجاهله للقانون الدولي كان يسعى إلى الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية حتى لو لم تحدث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
تعمق الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
أوضح موسى أن العالم الغربي ترك إسرائيل تعمق احتلالها للضفة الغربية باختراق وإهمال لاتفاقية «أوسلو» وهي اتفاقية وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية.
مجانية تطبيع العرب مع إسرائيل في نظر عمرو موسى
ولفت: موضوع التطبيع مع إسرائيل ليس ممنوعا الحديث فيه، والمبادرة العربية التي أصدرتها الجامعة العربية بناء على اقتراح المملكة العربية السعودية تنص على التطبيع والاعتراف بإسرائيل في إطار اتفاقات معينة، مردفا: «إذن نحن لسنا ممتنعين عن الحديث عن التطبيع إنما التطبيع أيضا لا يكون مجانيا أو خنوعا لضغط».
وأضاف، القوة القائمة بالاحتلال ومن يحمي هذه القوة القائمة بالاحتلال مسئولين عن الوضع الحالي، ومحاولة فرض حل إسرائيلي على النزاع في الشرق الأوسط هذا لن يحدث وإذا فرض اليوم لن يعيش بعد ذلك.
عمرو موسى يوجه طلبا عاجلا للدول العربية
وتابع: «أطالب الدول العربية والشعوب والمجتمع العربي بأن يكونوا على يقظة، نحن مستعدون للحل السلمي والسياسي طبقا للمبادرة العربية التي صدرت في 2002، وأمريكا سعدت بها وأوروبا وآسيا وكل الدول، ولكن ماذا فعل بها؟ يتم خرقها أو يساعدوا إسرائيل على خرقها والدليل على ذلك ما يجرى في الضفة».
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