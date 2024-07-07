النعومي تسجل 100 جنيه، تعرف على أسعار المانجو في المحال التجارية

سجلت أسعار المانجو في أسواق الفاكهة انخفاضا ملحوظا، بالتزامن مع زيادة المعروض من المانجو في الأسواق.

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وتستعرض«فيتو» أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فضلًا عن سعر المانجو في الأسواق الشعبية وفقًا لجولة ميدانية وأيضًا وفقا لما رصدته البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية:

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

7 جنيهات تراجعًا في سعر المانجو سكري بالأسواق

البداية مع سعر المانجو وفق رصد البوابة الحكومية، إذ سجلت أسعار المانجو بلدي سكري انخفاضًا يقدر بـ 7.4 جنيه في الكيلو، ليبلغ متوسط يعر كيلو المانجو سكري بلدي نحو 37 جنيهًا، وتراوحت أسعار المانجو سكري بلدي ما بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

أسعار المانجو للمستهلك في الأسواق والسلاسل الغذائية

وعن أسعار المانجو للمستهلك في الأسواق الشعبية والراقية والمحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالآتي:

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

بلغ سعر مانجو هندي نحو 44 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر مانجو صديقة نحو 26 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو مانجو سكري نحو 55 جنيهًا بلغ سعر كيلو مانجو نعومي نحو 100 جنيه. بلغ سعر كيلو مانجو عويس نحو 40 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو فونس نحو 44 جنيهًا. بلغ سعر مانجو فص نحو 75 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر مانجو أصناف نحو 35 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو مانجو تيمور نحو 30 جنيهًا. تراوح سعر مانجو زبدية من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مانجو جوليك من 20 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو مبروكة من 44 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.