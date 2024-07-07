الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

عمرو موسى: تصفية القضية الفلسطينية جريمة كبرى يحاكم التاريخ مرتكبيها

عمرو موسى الأمين
عمرو موسى الأمين العام الاسبق لجامعة الدول العربية، فيتو

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: «إسرائيل تريد أن تكون ممتدة من النهر إلى البحر ولا تريد الفلسطينيين وتريد التخلص من جموع الشعب الفلسطيني وتريد من يساعدها في هذا الأمر، ومصر لن تساعد في هذا أبدا، ومن الجانب الإنساني فتحت مصر أبوابها لإدخال المساعدات الإنسانية».

جريمة تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصفية القضية الفلسطينية جريمة تاريخية كبرى، وسيحاكم التاريخ كل مرتكبيها، لافتًا إلى أن المصريين يدعمون الموقف المصري من القضية الفلسطينية ومن التهجير القسري، ومن الناحية الإنسانية هناك جهود مصرية وثيقة لإدخال المساعدات.

وواصل: «يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل كلي من أجل تهدئة الأوضاع، وهذا ما تفعله الدولة المصرية ورفضها للتصفية، وأيضًا الدولة المصرية تتميز بالرصانة من حيث تطبيقها الشرعية الدولية في حل القضية، وهذا أمر مهم في الحركة نحو الوصول لحقوق الشعب الفلسطيني».

عمرو موسى، فيتو

عمرو موسى: الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على وقف اسرائيل عند حدها

وعلق عمرو موسى، على قيام إسرائيل بضرب قرارات مجلس الأمن بوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين في ضوء المقترح الأمريكي، عرض الحائط أن اسرائيل مطمئنة أن هناك من يدافع عنها ويمنع عنها ردود الأفعال التي تستحقها سوف تستمر في هذا الطريق.

وأوضح: أن الحكومة القائمة الآن في إسرائيل غير مستعدة لا لدولة فلسطينية ولا لدولة واحدة يعيشوا بداخلها الإثنين، موضحا  أن اسرائيل تريد استمرار الاحتلال دون ان يذكر اسم الاحتلال وان تكون حرة في أن تزيل ما تزيله وتخرب وتطرد وهذه النقطة سوف تؤدي إلى انفجار الشرق الأوسط بأكمله.

تابع: «الدولة الوحيدة التي تتعامل مع إسرائيل والتي تسيطر عليها هي الولايات المتحدة الأمريكية وليس من المصلحة أن تسوء العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لأن لابد أن يستمر الحديث في هذا الشأن، بضرورة الحديث عن إنهاء  السياسة الإسرائيلية الحالية.

عمرو موسى، فيتو

عمرو موسى: مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ بدايتها

وقال عمرو موسى، إن السياسة الأمريكية واحدة لكن إدارة الأمور يمكن أن تختلف، «كنيدي ونيكسون مرورا بريجان وكلينتون وأوباما كان واضح لدى بعض الرؤساء ومتفهمين ضرورة إحداث شيء من التوازن».

وأضاف، «هناك أوراق يمكن أن تستخدمها الدول العربية أو فلسطين للضغط على واشنطن أو تل أبيب لوقف العدوان على غزة سياسية ودبلوماسية واضحة للغاية».

قدمها للجامعة العربية وللاتحاد الأوروبي، خطة عمرو موسى للاعتراف بدولة فلسطين

العالم في حضرة عمرو موسى

وتابع: «من أول ظهور القضية الفلسطينية في السنوات الأولى من القرن الماضي والأخيرة للقرن الذي يسبقه مصر هي التي تبنت القضية الفلسطينية، ولولا الموقف المصري سواء في الأربعينيات بإنشاء الجامعة العربية والموقف الواضح السياسي وحتى الفني والأدبي مرورا بالخمسينات والستينات، وبعد الهزيمة في 67 والرئيس السادات وحتى الآن لتأزمت أمور الفلسطينيين أكثر».

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عمرو موسى تصفية القضية الفلسطينية غزة إسرائيل فلسطين

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