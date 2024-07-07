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اقتصاد

موعد إجازة رأس السنة الهجرية في البنوك والقطاعين العام والخاص

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

يتساءل عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى وخارجها عن إجازة رأس السنة الهجرية 2024.

وأعلن المركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن غرة شهر محرم 1446 هجريا فلكيًا اليوم الأحد 7 يوليو 2024

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وتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى الخميس 11 من يوليو الجاري، بدلا من الأحد 7 من الشهر نفسه، الموافق 1 من شهر محرم.

إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية 

 

وأعلن البنك المركزي تعطيل العمل في  البنوك الخميس المقبل 11 يوليو. 

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إنه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024.  

 

إجازة القطاع العام والخاص

 

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

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البنك المركزى اجازة راس السنة الهجرية اجازة البنوك

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