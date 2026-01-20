الأهلي يُحيي الذكرى الأولى لرحيل ميمي الشربيني

18 حجم الخط

أحيا النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، الذكرى الأولى لرحيل قائد الفريق السابق الكابتن ميمي الشربيني، الذي توفى في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

ونشر النادي الأهلي صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها برسالة جاء فيها: “تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل قائد فريقنا السابق الكابتن ميمي الشربيني.. لن ننساك”.

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

