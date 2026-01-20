الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يُحيي الذكرى الأولى لرحيل ميمي الشربيني

ميمي الشربيني
ميمي الشربيني
18 حجم الخط

أحيا النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، الذكرى الأولى لرحيل قائد الفريق السابق الكابتن ميمي الشربيني، الذي توفى في مثل هذا اليوم من العام الماضي. 

ونشر النادي الأهلي صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها برسالة جاء فيها: “تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل قائد فريقنا السابق الكابتن ميمي الشربيني.. لن ننساك”. 

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي ميمي الشربيني يانج أفريكانز التنزاني دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

الأهلي يكتسح رع بخماسية نظيفة في دوري الكرة النسائية

يانج أفريكانز: الفريق كامل العدد قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أرقام ضعيفة لـ محمد عبد الله مع الأهلي بعد انتقاله لسيراميكا كليوباترا

في الوقت بدل الضايع، برايتون يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة

"سيراميكا كليوباترا" قبلة الخارجين من حسابات الأهلي والعودة لمن يفرض نفسه

تقارير: الأهلي مهتم بضم هداف الدوري البلغاري
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء

سوق السيارات في مصر 2026، تراجع الأسعار حتى 25% ومبيعات 300 ألف سيارة

نظارة زرقاء وكلمة حادة ضد ترامب، ماكرون يثير الجدل فى منتدي دافوس (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية