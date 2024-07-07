عمرو موسى يكشف قصة اللوبي الإسرائيلي ضد المبادرة العربية بشأن فلسطين

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه ليس هناك حديث عن سياسة دولية أو إقليمية إلا بذكر مسئولية وسياسة الولايات المتحدة، لأنها الدولة الأعظم والأقوى وصاحبة التأثير الأساسي وليس أي دولة أخرى، متابعًا: «نطالب بالاتزان السياسي لوجود انحياز مطلق لدولة الاحتلال».

علامة استفهام على الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل

وأضاف «موسى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك علامة استفهام على العلاقة الأمريكية الإيرانية، وعلى الموقف الحقيقي من الملاحة الدولية، هل هو موقف لحماية الملاحة الدولية أم لحماية إسرائيل فقط، متابعًا: «المسألة باتت في حاجة لتفهم، وهذا التفهم يجب أن يكون مع الولايات المتحدة».

وواصل عمرو موسى: «ننظر للشهور القليلة القادمة والتي قد تتغير فيها الإدارة الأمريكية بشكل كلي، وتأتي سياسة أخرى أكثر إنحيازًا لدولة الاحتلال، ويجب أن تأتي السياسة القادمة وأن نكون على علم بتوجهها والقدرة على التعامل معها، وما يحدث الآن أن هناك فوضى، وجزء منها مكتوم وقد تنفجر في أي لحظة».

وقال عمرو موسى، إن الدول الغربية سعدوا بالمبادرة العربية بشأن فلسطين حينها على أساس أنها ستكون فتح كبير للغاية، إنما بالضغط الإسرائيلي واللوبي الموجود في أمريكا وعواصم أخرى حاصروا هذه المبادرة، رغم أنها كانت قد تقدم حل مما يثير الشك في النفس.

وأضاف «موسى» أن إسرائيل ترغب في نسيان الموضوع الفلسطيني ويتم تسليم الضفة كلها لإسرائيل، مردفا: «إذا كان هذا هو الموضوع فلا تلوموا إلا أنفسكم، والشعب الفلسطيني رأيناه انفجر في وجه سياسة ظالمة تمام الظلم للفلسطينيين».

وتابع: «فلسطين شعب من شعوب هذه المنطقة، ومن الطبيعي أن تتعاطف معها المنطقة، فهل من المعقول أن نتعاطف مع الاحتلال؟، والمبادرة العربية في 2002 تشير إلى الاعتراف والتطبيع وإقامة علاقات طبيعية وتعاونية والعيش سويا ولكن على الاحتلال أن ينسحب ولابد من دولة فلسطينية ومعالجة موضوع اللاجئين والتحدث عن موضوع القدس وأن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية».

عمرو موسى: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة

وقال، إن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة يمثل خطورة كبيرة سواء في غزة أو في الضفة الغربية، أو في القدس.

وقال موسى: إن الوضع المنقسم في ليبيا ثم في الساحل الإفريقي الذي يلامس العالم العربي، والوضع في القرن الإفريقي امتدادا للسودان وتشاد يطرح مشكلة كبيرة حول الاستقرار في كل جنوب مصر وجنوب الشمال الإفريقي قائلا:«كل دا استحالة كان يحصل لو كانت الإدارة في المنطقة سليمة ولو كانت سياسات الدول الكبرى في هذه المنطقة سياسات ممكن الاطمئنان إليها، بل هناك فوضى عارمة ومن الممكن تتسع في أي لحظة».

عمرو موسى: إسرائيل لا تستطيع العمل بمفردها

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن ما حدث في السابع من أكتوبر جعل القضية الفلسطينية وضعت من جديد ضمن قائمة أعمال المجتمع الدولي، ولكن مع مجيء الصباح الباكر من السابع من أكتوبر عادت القضية الفلسطينية وعودة الحديث عن الاحتلال بسبب ما قامت الفصائل مع جنود الاحتلال.

من يعلم مخطط إسرائيل بشأن فلسطين؟

وأضاف، أن هناك مجموعة من الدول على علم بالمخطط في ذهن الإسرائيليين سواء أكان على علم كامل أو بمعظم ما يخطط له الإسرائيليين، مؤكدًا أن إسرائيل لا تعمل بمفردها ولا تتحمل أن تعمل بشكل فردي.

المقاومة الفلسطينية تستنزف أسلحة جيش الاحتلال

وواصل: «إسرائيل في الوقت الحالي بحاجة لأسلحة بسبب المقاومة الموجودة في غزة، ويحاول جيش الاحتلال أن لا تتناثر الأخبار عن وجود مقاومة فلسطينية عنيفة، ولكن بمنطق الأمور لم يتمكن جيش الاحتلال من تحرير الرهائن والمحتجزين ولا القضاء على حماس».