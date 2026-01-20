18 حجم الخط

يحمل شهر شعبان منزلة خاصة تتضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في العبادات، حيث يكثر فيه النبي من الصيام وقيام الليل، بالإضافة إلى الصدقات وحسن الخلق، ليكون الإنسان مستعدًا روحيًا ونفسيًا لـشهر رمضان المبارك، وروت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فهل لذلك علاقة بمضاعفة الأعمال في شهر شعبان، وهل تتضاعف الأعمال حقا في شعبان؟

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان

أهمية شهر شعبان

شهر شعبان يعد فرصة لتعزيز الأعمال الصالحة، حيث يُستحب صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، إذ إنها أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله، ويُعد الصيام فيه تحضيرًا للعبادات الرمضانية، كما وصفته لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأنه كالسنة القبلية لصلاة الفريضة، ينشط النفس لأداء الفرائض.

كما أشار السلف الصالح إلى أهمية الشهر في العبادة، فعن أبي بكر البلخي: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع"، مشددين على الاجتهاد في الطاعات خلال شعبان استعدادًا لشهر رمضان.

وفي سياق آخر، بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة صيامه في هذا الشهر، فعن أسامة بن زيد قال: "لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان"، فأجاب النبي: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟

قيل إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما. وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيي: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر.

ما معنى شعبان؟

وكان للعرب أسماء خاصة للشهور، فعلى سبيل المثال، كانت ثمود تبدأ سنتها من شهر “دَيْمر” الموافق لشهر رمضان وتسمي شعبان “مَوْهاء”. ومن الأسماء التي أُطلقت عليه قبل مجيء الإسلام بزمن طويل واستعملته العرب العاربة عادل، ومن معاني العادل الشخص الذي يعدل بربه، ولربما سُمي كذلك لأنهم كانوا يعدلون به رجب في النّسيء. ومنه قول المرأة للحجاج: إنك لقاسط عادل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: كذب العادلون بك إذ شبَّهوك بأصنامهم.

ومن الأسماء الأخرى التي أطلقتها عليه العرب العاربة اسم كُسع. والكسع شدة المَرِّ، ويقال كَسَعَه بكذا إذا جعله تابعًا له ومُذهبا به، ومن أسمائه الأخرى التي ذكرها البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية اسم واغلة، كما ذكر أن رمضان كان يُسمى ناطلة. ويقول: الواغل هو الداخل على شراب ولم يُدعَ إليه، وذلك لهجومه على شهر رمضان

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث حسنه الألباني.

وعلى هذا؛ فإن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في شهر شعبان كما صرح بذلك الحديث الشريف.وأما مضاعفة الحسنات فيه فقال أهل العلم أنه ليس هتاك دليل فيما اطلعنا عليهعلى ذلك لكن الثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه؛ كما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان.

أجاب الشيخ أحمد السيد السعيد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال يقول: “هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟”.

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟

وقال الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية في لقاء مع “فيتو”: ثبت في السنة المطهرة في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر شعبان: “ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، تُرفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يُرقع عملي وأنا صائم”.

وأكد الشيخ أحمد السعيد أن صحائف العباد تُعرض على الله في هذا الشهر، ناصحا الناس أن يحرصوا على رفع صحائفهم في حال طاعة وإخلاص لا في حال غفلة.

