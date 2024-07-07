الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

6 شهداء ومصابون في قصف لطائرات الاحتلال مواقع متفرقة بقطاع غزة

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

الحرب على غزة، استُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال، لمنزل بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة جوادة في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة جديدة على مواقع في شمال مخيم النصيرات، ما أسفر عن اصابة 4 مواطنين.

الى ذلك، دمر طيران الاحتلال الحربي مبنى بريد خان يونس، بعد قصفه بعدة صواريخ، ما أسفر عن اصابة 3 مواطنين، واشتعال النيران بعدد من خيام النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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الحرب على غزة قطاع غزة مخيم النصيرات خان يونس

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