الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد دياب يرد على شقيق أحمد رفعت ويكشف دور رابطة الأندية في أزمة اللاعب

أحمد رفعت وأحمد دياب،
أحمد رفعت وأحمد دياب، فيتو

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، على تصريحات الضغوط التي تحدث عنها الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، وذلك بعد رسالة من شقيقه محمد رفعت.

 

وفاة أحمد رفعت

وقال أحمد دياب في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "MBC مصر 2": "أتحدث كمسئول سابق في نادي فيوتشر، أحمد رفعت خرج له قراران وزاريان بالسفر إلى ليبيريا ثم إلى الإمارات للتعاقد مع نادي الوحدة".

وواصل: "قلت لـ أحمد رفعت لن تركب الطائرة حتى يكون القرار في يدي، أتحدث عن القرار الوزاري بأحقية سفره إلى الإمارات، وما بعد القرار الوزاري والتعامل في القانون، الأمر لا يخص النادي، هذه مسئولية أخرى".


وواصل دياب: "رابطة الأندية لم تتجاهل أحمد رفعت، ذهبنا في اجتماع مع وزير الشباب لحل الأمر، وقمنا بعمل مذكرة وتقدم بها وليد دعبس للجهة المختصة".

وشدد: "أي أحد في المنظومة الرياضية، هذه الخطوات التي تأخذها لكي تسافر بعثة أو لاعب، وأحمد رفعت خرج من المطار قانوني".

وأضاف: "أحمد رفعت عاد لمصر في العام الماضي واستكمل لعب مع ناديه وشارك في الدوري ومباريات إفريقيا، وبدأ الموسم الحالي مع مودرن سبورت، كل ذلك بعد عودته من الإمارات وكان يشارك مع ناديه".

وأتم: "تحدثنا مع بعض أكثر من مرة ومع نادر شوقي وكيله، وبعد ذلك نقلت الحديث بالكامل لوليد دعبس رئيس النادي وأن أي نادٍ أو اتحاد يتقدم بطلب للسفر لوزارة الشباب الرياضة، وبناء عليه يصدر القرار الوزاري بالسفر، مسئولية النادي تتنهي عند الحصول على تصريح وزاري والاعتمادات الأخرى ليست في يد النادي".

 

شقيق أحمد رفعت يطالب دياب بالاجابة 

وخرج محمد رفعت شقيق أحمد رفعت في تصريحات قائلًا: "لن أقول ماذا حدث، اسألوا أحمد دياب ماذا حدث في أحمد رفعت بسببه؟، وإن شاء الله حقه سيعود".

وكان أحمد رفعت قبل وفاته بأيام قد خرج بتصريحات في برنامج "الكورة مع فايق"، قال فيها إنه تعرض لضغوط شديدة من قبل شخص أو اثنين مسئولين في الكرة المصرية، أدت إلى دخوله في حالة نفسية صعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد دياب رابطة الأندية المحترفة احمد رفعت مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت نادي فيوتشر

مواد متعلقة

نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

الأكثر قراءة

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

أحمد دياب يرد على شقيق أحمد رفعت ويكشف دور رابطة الأندية في أزمة اللاعب

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

وزير التموين يحسم مصير رغيف الخبز (فيديو)

حسام حبيب أمام النيابة: كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب

منوعات

المزيد

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية