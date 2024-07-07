أحمد دياب يرد على شقيق أحمد رفعت ويكشف دور رابطة الأندية في أزمة اللاعب

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، على تصريحات الضغوط التي تحدث عنها الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، وذلك بعد رسالة من شقيقه محمد رفعت.

وفاة أحمد رفعت

وقال أحمد دياب في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "MBC مصر 2": "أتحدث كمسئول سابق في نادي فيوتشر، أحمد رفعت خرج له قراران وزاريان بالسفر إلى ليبيريا ثم إلى الإمارات للتعاقد مع نادي الوحدة".

وواصل: "قلت لـ أحمد رفعت لن تركب الطائرة حتى يكون القرار في يدي، أتحدث عن القرار الوزاري بأحقية سفره إلى الإمارات، وما بعد القرار الوزاري والتعامل في القانون، الأمر لا يخص النادي، هذه مسئولية أخرى".



وواصل دياب: "رابطة الأندية لم تتجاهل أحمد رفعت، ذهبنا في اجتماع مع وزير الشباب لحل الأمر، وقمنا بعمل مذكرة وتقدم بها وليد دعبس للجهة المختصة".

وشدد: "أي أحد في المنظومة الرياضية، هذه الخطوات التي تأخذها لكي تسافر بعثة أو لاعب، وأحمد رفعت خرج من المطار قانوني".

وأضاف: "أحمد رفعت عاد لمصر في العام الماضي واستكمل لعب مع ناديه وشارك في الدوري ومباريات إفريقيا، وبدأ الموسم الحالي مع مودرن سبورت، كل ذلك بعد عودته من الإمارات وكان يشارك مع ناديه".

وأتم: "تحدثنا مع بعض أكثر من مرة ومع نادر شوقي وكيله، وبعد ذلك نقلت الحديث بالكامل لوليد دعبس رئيس النادي وأن أي نادٍ أو اتحاد يتقدم بطلب للسفر لوزارة الشباب الرياضة، وبناء عليه يصدر القرار الوزاري بالسفر، مسئولية النادي تتنهي عند الحصول على تصريح وزاري والاعتمادات الأخرى ليست في يد النادي".

شقيق أحمد رفعت يطالب دياب بالاجابة

وخرج محمد رفعت شقيق أحمد رفعت في تصريحات قائلًا: "لن أقول ماذا حدث، اسألوا أحمد دياب ماذا حدث في أحمد رفعت بسببه؟، وإن شاء الله حقه سيعود".

وكان أحمد رفعت قبل وفاته بأيام قد خرج بتصريحات في برنامج "الكورة مع فايق"، قال فيها إنه تعرض لضغوط شديدة من قبل شخص أو اثنين مسئولين في الكرة المصرية، أدت إلى دخوله في حالة نفسية صعبة.