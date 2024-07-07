طوارئ بالمواني مع توقعات ارتفاع الأمواج

أعلن قطاع النقل البحري العمل تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة حارة مصحوبة بارتفاع في الأمواج الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.

تعليمات مشددة للملاحة

وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على كافة المواني والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد إسماعيل أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

تحذير الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



