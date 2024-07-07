الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ بالمواني مع توقعات ارتفاع الأمواج

ارتفاع الأمواج، فيتو
ارتفاع الأمواج، فيتو
ads

أعلن قطاع النقل البحري العمل تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة  حارة مصحوبة بارتفاع في الأمواج الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.

تعليمات مشددة للملاحة 

وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على كافة المواني والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد إسماعيل أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.  

تحذير الأرصاد 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

txt

أحمد سليمان يجري عملية جراحية عاجلة

txt

خبيرة اقتصادية: نحتاج لدفع عجلة الإنتاج لضبط الميزان التجاري


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطاع النقل البحري ت هيئة الأرصاد الجوية اللواء رضا إسماعيل جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر هيئة الارصاد الجوي هيئة الأرصاد

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

نادر شوقي: جالي 50 مكالمة عشان مطلعش وأقول حقيقة ما حدث لـ أحمد رفعت

نادر شوقي يكذب أحمد دياب ويكشف المتسبب في وفاة أحمد رفعت

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

صالح جمعة: أعلم من قام بإيذاء أحمد رفعت

نادر شوقي: ندمت على انضمام أحمد رفعت لفيوتشر

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

منوعات

المزيد

لا تملك مؤهلات علمية، من هي أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الله الأزهري: لو أراد أحد أن يحفظ عليه ماله وأهله فليكثر من الصدقة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية