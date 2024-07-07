صالح جمعة: أعلم من قام بإيذاء أحمد رفعت

أعرب صالح جمعة، لاعب الكرخ العراقي، عن حزنه لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر أمس السبت بعد صراع مع المرض.

تأثرت بخبر وفاة أحمد رفعت

وقال صالح جمعة في تصريحات تليفزيونية: "أحمد رفعت كان إنسانا خلوقا وشخصية الكل أجمع على حبها، كهربا اتصل بي وأبلغني بوفاة رفعت، عمري ما تأثرت بشخص مثلما تأثرت بخبر وفاة رفعت".

وواصل: "كنا نعيش في منزل واحد ووالدة رفعت صديقة والدتي وتربطنا علاقة أسرية قبل كرة القدم، أنا وأحمد وكهربا بدأنا مشوارنا في ناشئين نادي إنبي".

وتابع: "الموضوع لن يمر مرور الكرام، أنا أقرب واحد لرفعت وأعلم من الذي قام بإيذائه من أول يوم له في مشكلته".

واختتم: "لا تنسى أن أحمد رفعت لديه أم ونحن معها، 10 سنين تصلى صلاة فجر وقيام ليل ومصحف لم تتركه، لا تستهون بدعوة أم شاهدت ابنها في هذا الموقف يتعرض للظلم، لا تستهون بها".

وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة قلبية بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري في مارس الماضي، وسقوطه على أرضية الملعب، وتم نقله إلى المستشفى، حيث ظل بها عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.