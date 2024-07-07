الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صالح جمعة: أعلم من قام بإيذاء أحمد رفعت

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

أعرب صالح جمعة، لاعب الكرخ العراقي، عن حزنه لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر أمس السبت بعد صراع مع المرض.

تأثرت بخبر وفاة أحمد رفعت

وقال صالح جمعة في تصريحات تليفزيونية: "أحمد رفعت كان إنسانا خلوقا وشخصية الكل أجمع على حبها، كهربا اتصل بي وأبلغني بوفاة رفعت، عمري ما تأثرت بشخص مثلما تأثرت بخبر وفاة رفعت".
وواصل: "كنا نعيش في منزل واحد ووالدة رفعت صديقة والدتي وتربطنا علاقة أسرية قبل كرة القدم، أنا وأحمد وكهربا بدأنا مشوارنا في ناشئين نادي إنبي".

وتابع: "الموضوع لن يمر مرور الكرام، أنا أقرب واحد لرفعت وأعلم من الذي قام بإيذائه من أول يوم له في مشكلته".

واختتم: "لا تنسى أن أحمد رفعت لديه أم ونحن معها، 10 سنين تصلى صلاة فجر وقيام ليل ومصحف لم تتركه، لا تستهون بدعوة أم شاهدت ابنها في هذا الموقف يتعرض للظلم، لا تستهون بها".

وكان أحمد رفعت  قد تعرض لأزمة قلبية بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري في مارس الماضي، وسقوطه على أرضية الملعب، وتم نقله إلى المستشفى، حيث ظل بها عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صالح جمعة الكرخ العراقي احمد رفعت مودرن سبورت لاعب مودرن سبورت

مواد متعلقة

أحمد دياب يرد على شقيق أحمد رفعت ويكشف دور رابطة الأندية في أزمة اللاعب

نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

الأكثر قراءة

نادر شوقي: جالي 50 مكالمة عشان مطلعش وأقول حقيقة ما حدث لـ أحمد رفعت

نادر شوقي يكذب أحمد دياب ويكشف المتسبب في وفاة أحمد رفعت

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

بث مباشر مباراة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

صالح جمعة: أعلم من قام بإيذاء أحمد رفعت

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

نادر شوقي بعد وفاة أحمد رفعت: امشوا مستنيين مين تاني يموت؟

منوعات

المزيد

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية