أزمة جرينلاند تزلزل الأسواق، الدولار يتراجع و"وول ستريت" تنزف وسط تهديدات الرسوم

18 حجم الخط

ألقت أزمة جرينلاند المتصاعدة بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، مفجرةً موجة من الضبابية الجيوسياسية في منطقة القطب الشمالي، مما انعكس سلبًا على قوة الدولار الأمريكي وأداء الأسهم في بورصة نيويورك.

مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد العالمية

ومع تحول أنظار المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، بدأت العملة الأمريكية تفقد زخمها أمام سلة العملات الرئيسية، وسط مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد العالمية.

نزيف الدولار والهروب إلى الذهب

سجل مؤشر الدولار تراجعا ملحوظا في تداولات اليوم الثلاثاء، حيث هبط بمقدار 0.932 نقطة ليصل إلى مستوى 98.461 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.94%.

ويأتي هذا التراجع استكمالا لسلسلة من الهزات التي تعرضت لها العملة منذ فبراير الماضي، حيث أدت المخاطر المرتبطة بجرينلاند إلى تقليص جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ودفعت المتداولين نحو التحوط بالذهب والعملات الأوروبية، والبحث عن الأمان في الين الياباني والفرنك السويسري.

وول ستريت تحت مقصلة "القطب الشمالي"

ولم تكن أسواق الأسهم بمنأى عن هذا الاضطراب؛ إذ افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها على تراجع حاد. وفقد مؤشر "داو جونز" الصناعي أكثر من 590 نقطة (1.2%)، بينما هوى مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.7%، وتراجع "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.4%. وفي سوق العملات المشفرة، هبطت "بيتكوين" بنسبة 3% لترتد إلى مستويات 92,602 دولار، مما يعكس تراجعًا حادًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

حرب الرسوم والابتزاز الجمركي

تأتي هذه الضغوط الاقتصادية في أعقاب تصريحات حادة للرئيس ترامب، لوّح فيها بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% اعتبارا من فبراير المقبل على واردات دول أوروبية رئيسية، من بينها الدنمارك والنرويج وفرنسا وألمانيا، على أن تقفز هذه الرسوم إلى 25% بحلول يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بهذه التهديدات واصفًا إياها بأنها نوع من الابتزاز، فيما لوّحت فرنسا بالرد عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية المضادة وغير المسبوقة، مما ينذر بحرب تجارية عبر الأطلسي.

وفي تحليل للمشهد، أشار "خون جوه"، رئيس أبحاث آسيا في بنك "إيه إن زي"، إلى مفارقة لافتة؛ فبينما تبدو الرسوم موجّهة لتهديد أوروبا، إلا أن الدولار هو من يتحمل العبء الأكبر والضرر الفعلي في أسواق الصرف.

وتؤكد هذه التطورات أن أزمة جرينلاند تجاوزت حدودها الجغرافية لتصبح أزمة مالية دولية، كشفت عن هشاشة الثقة في الاقتصاد الأمريكي أمام التوترات السياسية المتصاعدة، ووضعت الأسواق العالمية في حالة تأهب قصوى بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.