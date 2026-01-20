يلقي كلمة ويشارك في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية.. برنامج عمل مكثف للسيسي في دافوس غدا

18 حجم الخط

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث كان في استقبال الرئيس عند الوصول السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية بالاتحاد السويسري.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص. وسوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سوف يلتقي، على هامش أعمال المنتدى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

ويستهل الرئيس السيسي نشاطه غدا الأربعاء كالتالي:

- سيتوجه الرئيس الى قاعة المؤتمرات بدافوس، حيث يكون في استقبال الرئيس بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

- سيعقد الرئيس لقاء ثنائي مع بورجي برنده رئيس المنتدى-

- ستوجه الرئيس وبصحبته رئيس المنتدى الى القاعة الرئيسية

- عقب ذلك، سوف يشارك الرئيس في جلسه الحوار الخاصة بالرئيس السيسي (جلسة مخصصة لمصر)، سيلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي الرئيس كلمة، وسوف يعقب ذلك حوار تفاعلي بين الرئيس والحضور

- سوف يشارك الرئيس في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية (جلسة للشركات المهتمة او التي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر - ويشارك فيها حوالي ٦٠ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية).

