أخبار مصر: زيادة جديدة في منتجات شهيرة، ثورة تضرب الزمالك، انخفاض سعر التونة وسيارات كيا، صرف معاشات مايو وإعانة بيت الزكاة

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

كشفت شعبة المواد الغذائية الغرف التجارية عن تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات بدءًا من اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.

تشمل بامبرز وألويز، زيادة جديدة في أسعار الحفاضات والفوط الصحية

زيادات جديدة في أسعار الحفاضات والفوط الصحية وتشمل بامبرز وألويز بالأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرف التجارية، تطبيق زيادات جديدة في أسعار الحفاضات والفوط الصحية وتشمل بامبرز وألويز بالأسواق.

اليوم، صرف معاشات مايو 2024 بالزيادات الجديدة، و3 أماكن للصرف

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات شهر مايو 2024 اليوم الأربعاء أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

تصل إلى 10 جنيهات، زيادة جديدة في أسعار تانج وبسكويت توك وكادبوري بالأسواق

زيادة جديدة في أسعار تانج وبسكويت كادبورى وتوك بالأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرف التجارية، تطبيق زيادات جديدة في أسعار تانج وبسكويت توك وكادبوري في الأسواق.

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ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مطالبات داخل نادي الزمالك، بإبعاد هشام نصر عضو مجلس إدارة النادي، عن الإشراف على النشاط الرياضي.

اليوم، قصور الثقافة تعرض فيلم "السرب" بسينما الشعب في 14 محافظة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فيلم "السرب" بسينما الشعب في القاهرة والمحافظات، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 مايو.

يصل إلى 550 ألف جنيه، انخفاض جديد في أسعار سيارات كيا 2024، والتطبيق اليوم

تستقبل كيا عملاءها اليوم الأربعاء بتراجع كبير في أسعار السيارات موديلات 2024 حيث بلغت نسبة التخفيضات نحو 600 ألف جنيه، شملت كيا جراند سيراتو ومن المقرر تطبيقها اليوم 1 مايو.

اليوم، فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

يفتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

اليوم، بدء تطبيق الانخفاض في أسعار التونة صن شاين بالأسواق

انخفاض أسعار التونة صن شاين في المحال التجارية، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، انخفاض أسعار تونة صن شاين وفقًا للقائمة المرسلة من الشركة للتجار والموردين التي ستطبق بدءًا من اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.

أزمة جديدة بين الأهلي ومنتخب مصر، والسر ضوء اتحاد الكرة الأخضر لـ العميد

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك أزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب معسكر المنتخب الوطني المقبل.

يشوبه القلق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام شهر مايو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم 1 مايو 2024، مؤكدا أن اليوم يشهد ظاهرتين مؤثرتين رغم استقرار الحالة الجوية.

اليوم، الأهلي "المنتشي إفريقيا" يواجه الإسماعيلي بالدوري

يعود النادي الأهلي لعجلة مباريات الدوري عندما يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الـ 20 من عمر بطولة الدوري المصري، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

دينا الشربيني تبكي على الهواء بسبب والدها وطريقة وفاته المفاجئة (فيديو)

كت الفنانة دينا الشربيني، على الهواء، وهي تسترجع اللحظات الأخيرة في حياة والدها الراحل بعد عرض صور له، وقالت: "مات فجأة وكل حاجة حلوة في حياتي سببها هو".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها لقاء الأهلي والإسماعيلي وموقعة سان جيرمان ودورتموند

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء 1-5-2024، عدد كبير من المباريات في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

الرئيس القبرصي يكشف موعد الانتهاء من بناء الرصيف العائم على ساحل غزة

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس الثلاثاء أنه يتوقع أن ينجز الجيش الأمريكي بناء الرصيف العائم على ساحل غزة الخميس للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين (فيديو)

اقتحمت شرطة مدينة نيويورك جامعة كولومبيا، في محاولة لتفريق متظاهرين مؤيدين لفلسطين على ما يبدو، وذلك بعد استيلائهم على مبنى هاميلتون هول الدراسي واعتصامهم بالحرم الجامعي منذ أسبوعين.

سفير الكويت بالقاهرة: 25 مليار دولار إجمالي استثماراتنا في مصر(فيديو)

قال السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في القاهرة، إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة أكد على وقوفه بجانب مصر في حقها بمياه نهر النيل.

أول تنازل، جامعة أمريكية مرموقة تتوصل إلى اتفاق مع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين

مظاهرات الجامعات الأمريكية، أعلنت جامعة براون أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع مجموعة من طلابّها مناهضة للحرب في غزة ينصّ على أن يزيل الطلاب المحتجّون مخيّمهم من الحرم الجامعي مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل، في أول اتفاق من نوعه بين جامعة أمريكية مرموقة والحراك الطلابي الداعم للفلسطينيين.

بدءا من اليوم ولمدة شهر، استكمال سداد مقدم الحجز لشقق سكن مصر وجنة

خاطبت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للفائزين في القرعة الثانية للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر وجنة بمدينة المنصورة الجديدة التوجه إلى أي فرع لبنك التعمير والإسكان للسداد النقدي لاستكمال سداد مقدم الحجز 11.5 % من قيمة الوحدة (بعد خصم قيمة جدية الحجز) وذلك خلال الفترة المحددة من 2024/5/1 حتى 2024/6/30.

بلينكن يصل إلى تل أبيب لمناقشة المبادرة المصرية بشأن الهدنة في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب بجدول زاخم بالتطورات، لإجراء محادثات مع القادة.

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

تسببت السيول الغزيرة التي تعرضت لها بعض المناطق في لبنان، حيث اجتاحت السيول مستشفى السيدة في جونية، حيث طالت قسم الطوارئ داخل المستشفى.

بأوامر عليا، كولر بريء من عقوبة أفشة وهذا سر العفو عن الشحات والسولية

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم توقع عليه أي عقوبات حتى الساعات الأخيرة.

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

بعد إقرار شركة أسترازينكا لأول مرة، مساء يوم الإثنين الماضي بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، تصدر اسم المشهد.

بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف الإعانة الشهرية للمستحقين لشهر مايو

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مايو 2024م، اليوم الأربعاء من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.